Emergenza Covid-19, dai pensionati Cgil-Cisl e Uil una donazione di 15.000 euro. Aperta anche una sottoscrizione

FIRENZE – Quando si dice le belle notizie nella drammaticità del momento. Le notizie di gesti “piccoli” ma estremamente significativi. I sindacati pensionati di Cgil, Cisl e Uil della Toscana, infatti, hanno deciso di donare 15.000 euro “per offrire solidarietà concreta per l’emergenza Coronavirus” e consentire il potenziamento delle strutture di terapia intensiva. Lo hanno deciso i tre segretari generali, Alessio Gramolati (Spi-Cgil), Stefano Nuti (Fnp-Cisl) e Mario Catalini (Uilp-Uil), che lanciano anche un appello a pensionati, lavoratori e a tutti i cittadini, a contribuire, per quanto è nelle possibilità di ognuno, alla raccolta promossa a livello nazionale da Cgil, Cisl e Uil. “I sindacati pensionati toscani – dicono Gramolati, Nuti e Catalini – apprezzano l’impegno, la professionalità, la dedizione e lo sforzo di tanti addetti al nostro servizio sanitario nazionale che sono impegnati, a tutti i livelli, nel fronteggiare questa emergenza nazionale”. Un impegno che si svolge “spesso con turni massacranti, a volte anche senza tutte le protezioni alle quali avrebbero diritto, mettendo a rischio la propria salute. Gli sforzi fatti sono sotto gli occhi di tutti, come pure il dolore di quanti piangono la perdita dei loro cari a causa di questo virus, senza poter dare loro un’ultima carezza, un ultimo saluto”. Per questo, concludono i tre segretari, è stata decisa questa iniziativa, “per testimoniare concretamente la nostra vicinanza e sostegno a tutti gli operatori sanitari e tutti coloro che sono stati toccati in prima persona dall’emergenza”.

Questo il conto corrente bancario per la raccolta fondi nazionale:

Monte dei Paschi di Siena, Iban – IT50 I 01030 03201 000006666670, intestato a Cgil Cisl Uil emergenza coronavirus con causale: Aiuta chi ci aiuta