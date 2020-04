Emergenza Covid-19, il bilancio della raccolta fondi a favore dell’ospedale di Torregalli

LASTRA A SIGNA – Due settimane fa il Comune di Lastra a Signa ha lanciato una campagna di raccolta fondi a favore dell’Ospedale di San Giovanni di Dio, presidio sanitario di riferimento per il territorio. A distanza di 15 giorni i fondi raccolti grazie alle donazioni dei cittadini sono pari a 32.420 euro. Con parte dei primi soldi raccolti sono già stati acquistati 600 camici per la protezione del personale sanitario in forza nel reparto Covid-19 dell’Ospedale e nei prossimi giorni altri saranno impiegati per acquistare ancora camici, visiere e mascherine. “Ringrazio tutta la cittadinanza per l’enorme sforzo fatto fino a oggi – ha detto il sindaco Angela Bagni – che ci ha permesso di ricevere questa somma già così ingente, in un periodo difficile che sta colpendo duramente anche i bilanci economici delle famiglie. Continuiamo a donare e continuiamo ad aiutare medici, infermieri e tutto il personale ospedaliero”. Ricordiamo che per donare occorre fare un bonifico all’Iban IT18P0832537922000000061152 intestato a Fondazione Misericordia di Lastra a Signa causale “Emergenza Covid-19”. Tutti i soldi raccolti andranno interamente a favore dell’acquisto di apparecchiature e ausili sanitari utili per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in corso.