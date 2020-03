Emergenza Covid-19, l’allarme degli infermieri: “Disabili e anziani sempre più soli”

FIRENZE – C’è un’altra emergenza nell’emergenza. A dare l’allarme è Danilo Massai, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche interprovinciale di Firenze Pistoia. “Chiediamo massima attenzione e collaborazione da parte di Comuni, Aziende Usl, Società della Salute, – spiega – siamo molto preoccupati della situazione in cui si trovano e si troveranno persone disabili sole nel proprio domicilio, specialmente se anziani. Il rischio reale è che rimangano emarginate senza assistenza e sostegni. Tanto più se i familiari o il personale sanitario di riferimento risultassero positivi e dunque costretti all’isolamento. Occorre quanto prima per questi casi una rete di presa in carico e vigilanza. Per questo ritengo che sia necessario aumentare il numero di infermieri e Oss a servizio domiciliare. Le associazioni di volontariato potrebbero per esempio concordare con i Comuni e le Aziende Usl uno specifico piano di intervento. Infine, ricordiamoci anche dei disabili sensoriali, in particolare dei non udenti: non tutti sono in possesso delle tecnologie adeguate per comunicare”.