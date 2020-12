Emergenza Covid-19, pubblicato il bando per l’assegnazione dei contributi straordinari per i servizi di ristorazione

LASTRA A SIGNA – E’ pubblicato sul sito del Comune di Lastra a Signa nella sezione “Altri bandi e avvisi pubblici” il bando per l’erogazione di contributi economici a sostegno delle attività che rientrano fra i servizi di ristorazione (ristoranti, pub, pizzerie, bar, gelaterie e yogurterie, pasticcerie, attività di ristorazione connesse alle aziende agricole o strutture ricettive). Con questa misura “l’amministrazione comunale – si legge in una nota – vuole andare a sostenere quelle attività del settore della ristorazione sospese per effetto delle misure anti contagio in particolare con il cosiddetto lockdown”. I contributi economici per l’anno 2020 sono finalizzati a sostenere sia le spese straordinarie legate al rispetto delle misure di contrasto e contenimento del Covid-19 quali, ad esempio, l’approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale ad uso del personale, la sanificazione degli ambienti di lavoro, la formazione sui rischi/pericoli del Covid-19, l’acquisto di attrezzature per l’adeguamento dei locali al contingentamento ed alle misure sanitarie etc., sia le spese fisse quali canoni di locazione e utenze. Possono partecipare al presente avviso le imprese che operano nel settore della ristorazione con e senza somministrazione alimenti e bevande (bar, ristoranti, pub, gelaterie, pizzerie) con sede operativa sul territorio del Comune di Lastra a Signa attive alla data di emissione del presente bando. I contributi da erogare saranno riconosciuti ai soggetti in possesso di requisiti di ammissibilità. Le richieste dovranno pervenire esclusivamente attraverso la compilazione del modulo pubblicato sul sito del Comune entro il 15 gennaio a mezzo Pec con firma digitale, a mezzo raccomandata a/r (fa fede il timbro di spedizione), a mano presso lo Sportello Unico al Cittadino con allegata copia del documento di identità del richiedente. Alla domanda deve essere allegato l’elenco delle spese sostenute con i relativi documenti di rendicontazione.