Emergenza Covid-19, pubblicato l’elenco degli ammessi per la concessione dei buoni spesa

LASTRA A SIGNA – E’ stato approvato e pubblicato nella sezione Altri Bandi e Avvisi Pubblici del sito Internet del Comune di Lastra a Signa l’elenco degli ammessi e dei non ammessi per l’ottenimento dei buoni spesa relativi all’avviso pubblico “Misure urgenti per la solidarietà alimentare: concessione di buoni spesa per l’acquisto generi di prima necessità” in base al decreto numero 154 legge del 23 novembre scorso. I beneficiari del contributo saranno contattati telefonicamente dall’Ufficio Servizi Sociali per ritirare su appuntamento i buoni riconosciuti. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 055/3270127.