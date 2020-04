Emergenza Covid: da oggi a Campi si puo richiedere il contributo affitto

CAMPI BISENZIO – Da oggi, mercoledì 28 aprile, alle 12 è aperto l’avviso pubblico per l’erogazione di una misura straordinaria e urgente per il sostegno al pagamento del canone di locazione conseguente alla emergenza epidemiologica Covid-19. Avviso che si può consultare al seguente link.

L’avviso rimane aperto fino alle 12 del 18 maggio 2020 e riguarda coloro che abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a far data dal 31 gennaio 2020, data della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica Covid-19. Il contributo verrà erogato fino a esaurimento delle risorse edi beneficiari potranno presentare domanda anche per il Bando contributo affitto ordinario anno 2020.

“Questo avviso – dichiara l’assessore al Welfare Luigi Ricci – rappresenta un contributo straordinario che non sostituisce il bando ordinario per il quale attendiamo indicazioni da parte della Regione. Questa è una misura straordinaria di sostegno per i lavoratori che più hanno subito le conseguenze economiche a seguito dell’emergenza Covid-19”.