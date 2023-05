Emergenza Emilia-Romagna: dai Consorzi di bonifica toscani 41 persone e 32 mezzi 

FIRENZE – Mezzi e personale dei sei Consorzi di bonifica riuniti in Anbi Toscana sono partiti per l’Emilia-Romagna. L’emergenza generata dall’eccezionale ondata di maltempo sta causando enormi criticità per i territori e le comunità coinvolti. E per contribuire a riportare la situazione alla normalità, i Consorzi hanno già inviato 41 persone in totale e messo […]

FIRENZE – Mezzi e personale dei sei Consorzi di bonifica riuniti in Anbi Toscana sono partiti per l’Emilia-Romagna. L’emergenza generata dall’eccezionale ondata di maltempo sta causando enormi criticità per i territori e le comunità coinvolti. E per contribuire a riportare la situazione alla normalità, i Consorzi hanno già inviato 41 persone in totale e messo a disposizione 32 mezzi su richiesta della Protezione civile e su coordinamento di Anbi Emilia Romagna, con l’obbiettivo di contribuire a liberare i terreni e gli immobili dalle acque.In particolare, i Consorzi di bonifica hanno messo a disposizione tecnici, geometri,operai, ingegneri e addetti al montaggio e al funzionamento degli impianti. “Siamo vicini a tutta la popolazione colpita dall’alluvione di questi giorni e ai Consorzi dell’Emilia-Romagna – commenta Marco Bottino, presidente di Anbi Toscana – stiamo mettendo a disposizione in quella zona le nostre risorse. Il contatto è in corso e stiamo già lavorando per inviare altri aiuti”. “Le nostre energie in queste ore sono concentrate anche in Emilia-Romagna per dare una mano concreta sul campo – Fabio Zappalorti, direttore di Anbi Toscana – e continueremo a farlo finché ci sarà bisogno anche del nostro lavoro”.