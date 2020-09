Emergenza sangue, l’appello dei Fratres Lastra a Signa: “Dateci una mano, servono donatori”

LASTRA A SIGNA – E’ un vero e proprio appello a donare sangue quello lanciato dal gruppo Fratres di Lastra a Signa, che pone con forza l’accento su un problema che si è accentuato ancora di più dall’inizio dell’emergenza sanitaria. “A fine agosto – spiegano dai Fratres lastrigiani – la situazione sangue in Toscana è in totale emergenza; come si può vedere anche dal “meteo del sangue” (che pubblichiamo), complici la pandemia e la diminuzione di donazioni nei mesi estivi, tanto che l’Azienda Sanitaria di Careggi rischia di bloccare gli interventi programmati. I Fratres di Lastra a Signa hanno dato il proprio contributo, con 25 donazioni raccolte nella propria sede domenica scorsa, 30 agosto, con Alice, 18 anni, che “spicca” su tutti alla sua prima donazione. Inoltre altri otto nostri donatori si sono recati a donare, sempre durante il mese di agosto al Centro Trasfusionale di Torregalli. Da parte nostra va a loro un grande grazie per il gesto di generosità. In più, oltre a continuare a informare la popolazione sulla nostra attività, eravamo presenti con un loro stand all’Antica Fiera di Lastra per dare informazioni e regalare palloncini colorati ai bambini mentre l’8 settembre saremo alla Rificolona, sempre a Lastra a Signa”. Si ricorda che le prossime giornate di donazione, presso la sede in Corso Alessandro Manzoni, saranno sabato 12 e domenica 27 settembre, è necessario prenotarsi sul sito www.fratreslastra.org, si può donare ogni giorno anche presso i Centri Trasfusionali di Torregalli, Careggi, Meyer ed Empoli. Per poter donare si deve avere un’età compresa fra i 18 e 65 anni, un peso superiore a 50 chilogrammi e un buono stato di salute.