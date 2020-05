Emergenza sanitaria e lavoro: incontro tra amministrazione, sindacati e categorie economiche

SESTO FIORENTINO – Economia locale e commercio cittadino nell’emergenza sanitaria sono stati i temi affrontati nella videoconferenza avvenuta il 29 aprile, tra il sindaco Lorenzo Falchi, l’assessore alle attività produttive, Gabriella Bruschi e le categorie economiche e i sindacati del territorio. All’incontro hanno partecipato i rappresentanti di Cgil, Cisl, Cna, Confindustria, Confartigianato e Confesercenti.

“È stato un confronto importante, che segue i numerosi contatti avuti in queste settimane, in vista delle riaperture e della difficilissima situazione economica che si prospetta all’orizzonte – affermano Falchi e Bruschi – Dai sindacati abbiamo raccolto e condiviso molte richieste, tra cui quelle di prestare la massima attenzione alla sicurezza sui posti di lavoro, all’infanzia e ai servizi a sostegno delle famiglie in difficoltà. Con le categorie economiche abbiamo condiviso la preoccupazione per le ripercussioni sull’occupazione e la produzione che questa crisi sta avendo e avrà nei prossimi mesi e anni e che vede tante aziende già in difficoltà. Da questo punto di vista il contributo decisivo dovrà venire dal Governo con misure economiche all’altezza di una situazione gravissima che non ha precedenti . Su questo aspetto tutti hanno condiviso la necessità di intensificare le pressioni anche territoriali nei confronti dell’esecutivo. Per quanto ci riguarda abbiamo confermato la decisione già assunta di sospendere e posticipare tutte le scadenze riguardanti imposte e tasse in attesa di conoscere i provvedimenti del Governo. A quel punto interverremo in maniera complessiva, con tutte le risorse che avremo a disposizione, a vantaggio di famiglie e imprese”.

“Ci aspetta un periodo molto difficile, in cui si acuiranno diseguaglianze e povertà e il nostro tessuto produttivo sarà messo a durissima prova – proseguono – Il filo tra le realtà produttive e il Comune è aperto: solo cooperando potremo far fronte alle conseguenze della crisi”.