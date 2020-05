CALENZANO – Sarà il caldo di questa primavera o la Fase 2 dell’emergenza sanitaria, ma oggi tante persone hanno scelto di trascorrere il pomeriggio sul torrete Marina. Muniti di mascherina, gruppi di persone con bambini, hanno trascorso il pomeriggio prendendo il sole all’aperto, come si vede in queste foto scattate nel pomeriggio.

Con la Fase 2 sono ritornati i rumori, il traffico anche se non intenso come prima dell’emergenza sanitaria, e il via vai delle persone per le strade.