Emergenza sanitaria: il Comune di Signa premia tutti coloro che si sono distinti

SIGNA – Un riconoscimento a tutti coloro che si sono distinti durante l’emergenza sanitaria. E’ quello predisposto dal Comune di Signa, come spiegano Elisa Binella (Noi Siamo Signa), Marcello Quaresima (Fare Insieme), Viola Valguarnera (Partito Democratico), Dino Ballerini (Partito Democratico) e Ferruccio Manzini (Progressisti per Signa). “Durante il periodo di emergenza che ha visto i cittadini di Signa, come il resto degli italiani,costretti a stare nelle proprie case a causa della pandemia in atto, non solo gli operatori sanitari e le forze dell’ordine, ma anche altre categorie lavorative e gli enti del terzo settore – si legge in una nota – hanno lavorato senza sosta per assicurare a tutti assistenza e beni di prima necessità. Riconoscente di questo impegno costante, il consiglio comunale nella seduta dello scorso 25 giugno, ha approvato una mozione con cui si invita il sindaco Giampiero Fossi e la giunta comunale a istituire un’onorificenza per esprimere ammirazione, sostegno e gratitudine verso tutti coloro che a più livelli si sono distinti durante il periodo di emergenza nel Comune di Signa”.

“La mozione, presentata congiuntamente da tutti i gruppi di maggioranza (Partito Democratico, Fare Insieme e Noi Siamo Signa), e illustrata dal consigliere Pd Dino Ballerini, è stata approvata con il voto favorevole di tutti i consiglieri e una sola astensione. L’importanza di un impegno comune è emersa in maniera chiara dalla collaborazione tra l’amministrazione comunale e la protezione civile: fin da subito, presso gli uffici comunali è stato aperto il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) della protezione civile, punto di riferimento e coordinamento per la gestione dell’emergenza”.

“Pur consapevoli che il periodo di emergenza sanitaria non è ancora terminato, – conclude il comunicato – i consiglieri invitano il sindaco e la Giunta comunale a programmare, non appena sarà consentito, una cerimonia alla presenza di tutta la cittadinanza e del consiglio comunale, per tributare alle categorie suddette il giusto ringraziamento. Un riconoscimento che vuole anche esprimere un profondo cordoglio da parte di tutto il consiglio comunale per i defunti per Covid-19 e una vicinanza sincera a tutti i familiari”.