Emergenza Ucraina. La Vab si occupa dei profughi al Delta Florence

CALENZANO – Da qualche giorno sono arrivai i profughi provenienti dall’Ucraina al Delta Florence. Ad occuparsi dell’emergenza è l’associazione Vab, Vigilanza Antincendi Boschivi Toscana. La VAB, nell’ambito delle attività di protezione civile relative all’emergenza profughi, sta svolgendo attività di supporto e di assistenza, in particolare, l’associazione sta sostenendo le spese di lavanderie necessarie ai profughi ucraini alloggiati presso la struttura alberghiera.

L’assessore regionale all’ambiente e protezione civile Monia Monni, insieme al sindaco Riccardo Prestini e al vicesindaco Alberto Giusti, ha incontrato l’associazione: “Voglio ringraziare tutto il volontariato, che anche in questa occasione si è dimostrato pronto ad attivarsi per accogliere queste persone che fuggono dalla guerra. Sono voluta passare a ringraziare personalmente le volontarie e i volontari della Vab per il grande lavoro che stanno svolgendo per sostenere al meglio questa popolazione martoriata dalla guerra”.

“Siamo davvero felici di aver accolto queste persone che sono fuggite dalla guerra, perché credo sia una grande prova di solidarietà per il nostro territorio. – dice il sindaco Prestini – E l’ultimo grande grazie va alle volontarie e ai volontari che in questo periodo si stanno mettendo a disposizione per accogliere queste persone e farle sentire a casa.” “La costante attività svolta presso i centri di accoglienza – conclude il presidente della Vab Mirko Scala – è il frutto dell’impegno dei nostri volontari e della generosità dei cittadini che in queste settimane, tramite donazioni spontanee, hanno contribuito ai servizi promossi e svolti da Vab. Voglio ringraziare anche l’associazionismo calenzanese che fin da subito ha dimostrato grande solidarietà e volontà di collaborare dando il proprio importante contributo”.