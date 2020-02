Emiliano Fossi: “Aeroporto, avevamo ragione noi. Ora una nuova stagione”

CAMPI BISENZIO – Fra le prime reazioni alla decisione del Consiglio di stato, quella del sindaco di Campi, Emiliano Fossi, che si è affidato a Facebook per esprimere il proprio pensiero. Il Vonsiglio di stato, dopo il Tar, ha bloccato il ricorso di Toscana Aeroporti, dando sostanzialmente – ancora una volta – ragione a noi. Le nostre preoccupazioni non erano quindi ideologiche ma fondate sull’esigenza di chiarezza e trasparenza a tutela dei nostri territori e delle nostre comunità. Il percorso intrapreso per la costruzione del nuovo aeroporto faceva acqua da tutte le parti e finalmente ci si mette una riga sopra.Adesso siamo pronti a scrivere insieme ai Comuni della Piana e alla Città metropolitana tutta un nuovo progetto per lo sviluppo della nostra area, un progetto in cui l’aggettivo sostenibile non sia un orpello stilistico ma il fondamento di un nuovo modo di vedere le cose che tenga assieme crescita e benessere, ammodernamento infrastrutturale e qualità dell’ambiente e della vita. Noi ci siamo, io ci sono, perché penso che questa sia la funziona della politica, una politica che in questi anni ha perso mille occasioni e che oggi è davanti ad una scelta decisiva. Apriamo una fase nuova”.