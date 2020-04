Emiliano Fossi: “Asporto dalle attività di ristorazione: da oggi si può partire”

CAMPI BISENZIO – Parte oggi, venerdì 24 aprile, l’attività di asporto per gli esercizi commerciali nel settore della somministrazione e della ristorazione. Ma con licenza a farlo anche il 25 aprile e 1 maggio. Sempre e soltanto prenotando telefonicamente oppure on line e poi andando a ritirare la merce uno alla volta. Queste le principali novità illustrate dal sindaco di Campi, Emiliano Fossi, nel consueto video di aggiornamento. L’attività di asporto, ovviamente, è consentita come da ordinanza del presidente della Regione, Enrico Rossi. Capitolo contagi: un nuovo caso registrato a Campi Bisenzio che porta il totale a 69.