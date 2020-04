Emiliano Fossi: “Buoni spesa, 223 quelli già consegnati alle famiglie”

CAMPI BISENZIO – Buoni spesa: 750 le domande arrivate in Comune, 223 quelle con i requisiti necessari per averli. Da martedì 14 a lunedì 20 aprile alle 12 si può rifare, sul sito del Comune tutte le informazioni per presentare la domanda in modo corretto. Questo uno degli argomenti affrontati dal sindaco di Campi, Emiliano Fossi, nel consueto video di aggiornamento. Capitolo contagi: due i nuovi casi sul territorio campigiano. Da qui, oltre agli auguri di buona Pasqua, le ultime raccomandazioni per attenersi alle regole.