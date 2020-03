Emiliano Fossi: “Campi piange la seconda persona morta, un grande dolore per la nostra comunità”

CAMPI BISENZIO – Anche il sindaco di Campi, Emiliano Fossi, si è affidato a Facebook per tracciare quello che è stato il bilancio di oggi, giovedì 26 marzo, sul territorio campigiano. E le notizie non sono positive: “Oggi Campi piange il secondo morto per Coronavirus, un signore nato nel 1935, mentre sono 14 i contagi totali dall’inizio, 3 quelli nuovi di oggi. Sono notizie tristi ed é un dolore grande per la nostra comunità, siamo vicini alla famiglia e a tutti i cari, consapevoli che bisogna stare uniti. Vi prego davvero di stare a casa e rispettare le regole. Dobbiamo farlo per le persone cui vogliamo bene, per ognuna e ognuno di noi”.