Emiliano Fossi: “Due nuovi casi a Campi, in totale adesso sono sedici”

CAMPI BISENZIO – Anche a Campi, così come le altre sere di questo terribile periodo, nel tardo pomeriggio arriva il bilancio della giornata, tramite Facebook, da parte del sindaco Emiliano Fossi. “Nel giorno peggiore per quanto riguarda i decessi in Italia e mentre il virus sta mostrando il suo effetto drammatico in tanti paesi del mondo, la situazione in Toscana vede oggi 224 nuovi casi positivi al Covid-19. A Campi due nuovi casi oggi (una signora del 1952 e un signore del 1958, entrambi a Careggi ai quali vanno i nostri auguri di guarigione). Quindi in totale i casi positivi nel nostro Vomune sono 16 (dei quali due decessi, come purtroppo ben sappiamo). Vi invito a mantenere comportamenti attenti e scrupolosi e a restare a casa, solo cosi riusciremo a uscire da questa situazione”.