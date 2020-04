Emiliano Fossi: “E’ stato un 25 aprile che ha dato un senso forte di comunità”

CAMPI BISENZIO – “E’ stato un 25 aprile diverso ma ugualmente appassionato, dove ho sentito forte la voglia di appartenenza a questa comunità”. E’ un video di aggiornamento, l’ultimo del sindaco di Campi, Emiliano Fossi, più di “emozioni” che di “programmazione”. Emozioni legate alla giornata del 25 aprile e alla festa della Liberazione. “Ci sono stati due momenti che mi hanno emozionato in modo particolare: la mattina, dopo aver reso omaggio ai luoghi simbolo del 25 aprile a Campi Bisenzio, a conclusione del minuto di silenzio in via don Minzoni, l’applauso forte, sincero dei cittadini che vivono nella zona, dalle finestre, a voler ribadire che “ci siamo” e che anche questa è una battaglia da vincere. E poi, subito dopo, il passaggio delle auto della Protezione civile dalle quali veniva diffuso l’inno di Mameli, vi ho sentito davvero tutti vicino”. Per quanto riguarda i contagi, tre nuovi casi di positività ieri a Campi, per un totale di 75, derivanti da rapporti di parentela con persone contagiate nei giorni scorsi.