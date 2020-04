Emiliano Fossi: “Già arrivate in Comune 700 domande per i buoni spesa”

CAMPI BISENZIO – Sono 700 le domande già arrivate in Comune per i buoni spesa, che saranno valutate e “processate” dagli uffici comunali nei prossimi giorni. Questo uno degli argomenti trattati dal sindaco di Campi, Emiliano Fossi, nel video di aggiornamento di fine giornata. Capitolo mascherine: 102.000 quelle assegnate al Comune di Campi, due per ogni cittadino. Infine i contagi: oggi un nuovo caso a Campi mentre gli ospiti della Rsa “La Mimosa” risultati positivi al Covid-19, dopo un nuovo tampone, sono nove e non dieci. “Considerato l’alto numero di domande già pervenuto – si legge sulla pagina Facebook del Comune – l’accesso alla presentazione è sospeso per consentire agli uffici di istruirle e avviare la distribuzione dei buoni”.