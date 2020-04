Emiliano Fossi: “Già duecento le domande dei cittadini per i buoni spesa”

CAMPI BISENZIO – Due nuovi contagi a Campi Bisenzio (per un totale di 25 cittadini positivi), la situazione all’interno della Rsa “La Mimosa”, dove sono stati fatti tutti i tamponi, sia agli ospiti che al personale, ma anche i buoni spesa, con le prime 200 domande arrivate nel tardo pomeriggio di ieri fino all’uso dei droni, da parte della Polizia municipale in collaborazione con Misericordia di Campi e Pubblica Assistenza di Campi, per il controllo del territorio: il sindaco Emiliano Fossi, con il consueto appuntamento in video, traccia un bilancio della giornata che ci siamo appena lasciati alle spalle.