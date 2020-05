Emiliano Fossi: “Gli esercenti devono essere messi nelle condizioni di poter riaprire”

CAMPI BISENZIO – Parte dal “decreto rilancio” il consueto video di aggiornamento del sindaco di Campi, Emiliano Fossi. Guardando alle famiglie, alle imprese ma anche ai Comuni. Con tutta una serie di questioni, ha detto Fossi, “che stiamo approfondendo. Dobbiamo capire come muoverci, così come dobbiamo capire cosa succederà il 18 maggio. Sembrava che parrucchieri, estetiste, bar e ristoranti potessero riaprire, per il momento non è così e gli esercenti devono essere messi nelle condizioni di poter riaprire rispettando le regole”. Continua a livello complessivo, nonostante un nuovo caso a Campi, il trend positivo relativo ai contagi in tutta la Toscana.