Emiliano Fossi: “Il punto sui contagi e sui fondi stanziati dal Governo per il Comune di Campi”

CAMPI BISENZIO – In tarda serata, così come nei giorni scorsi, il sindaco di Campi, Emiliano Fossi, ha fatto il punto della situazione per quanto riguarda il territorio campigiano con un video sulla propria pagina Facebook. Un nuovo contagio anche nella giornata di oggi, che porta il totale complessivo a venti. Ma anche le decisioni che saranno prese per le famiglie campigiane con i fondi stanziati ieri dal Governo oltre alle iniziative attive in questo momento a Campi per superare tutti insieme questo momento.