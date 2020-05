Emiliano Fossi: “La maggior parte dei cittadini si comporta bene, facciamo ancora meglio”

CAMPI BISENZIO – Aperti da oggi i cimiteri comunali: questa la prima notizia data dal sindaco di Campi, Emiliano Fossi, nel consueto video di aggiornamento. E poi ancora: “Per quanto riguarda la correttezza nei comportamenti, oggi ho fatto un giro per Campi e ho constatato che la maggior parte dei cittadini si comporta bene, usa la mascherina e tiene la distanza di sicurezza. Conto molto sull’aiuto delle famiglie in modo che grandi e piccoli, ma anche gli anziani, sappiano bene come comportarsi. Non dobbiamo rischiare di tornare indietro”. Capitolo contagi: un nuovo caso di positività a Campi Bisenzio. Oggi, infine, mercoledì 6 maggio alle 18, sulla pagina Facebook del Comune, incontro “virtuale” sul progetto di rifacimento di piazza della Costituzione a San Donnino insieme allo stesso sindaco e agli assessori Giorgia Salvatori e Lorenzo Loiero.