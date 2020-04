Emiliano Fossi: “La strada da seguire è una sola: non mollare”

CAMPI BISENZIO – “La strada da seguire è questa: non mollare assolutamente”. Si apre così il video di aggiornamento del sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, in merito all’emergenza sanitaria da Covid-19. Purtroppo, da registrare un nuovo caso di positività a Campi, per un totale di 61 contagi. “Il nostro Comune, però, in rapporto al numero di abitanti, non rientra per fortuna nella fascia più alta di casi”. Da oggi, lunedì 20 aprile, infine, anche a Campi Bisenzio è obbligatorio muoversi indossando la mascherina. E sempre da oggi inizia la distribuzione da parte della Regione Toscana di un milione e mezzo in tutte le farmacie e in alcuni supermercati.