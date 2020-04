Emiliano Fossi: “Le domande per i buoni spesa: ecco come si fanno. Da domani si possono richiedere”

CAMPI BISENZIO – E’ incentrato tutto sui buoni spesa (da come si può fare la domanda al numero di telefono da chiamare in caso di difficoltà) il consueto video di fine giornata con il sindaco di Campi Emiliano Fossi. Pubblicato sulla propria pagina Facebook, nel video il sindaco in sintesi quali sono le modalità per averli (qui di seguito un fac simile). “Da domani . ha detto – le persone in difficoltà potranno fare domanda per i buoni spesa. Siamo pronti a farlo così velocemente grazie al lavoro dei dipendenti Comunali. Vorrei ringraziare tutte e tutti loro”.