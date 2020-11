Emiliano Fossi, lettera aperta ai campigiani: “E’ ancora tempo di mostrarci forti e uniti”

CAMPI BISENZIO – Una lettera aperta ai campigiani. E’ quella che il sindaco di Campi, Emiliano Fossi, ha scritto in questi giorni, per “un richiamo all’unità”, proprio come è stato a marzo in occasione del precedente lockdown. Ecco il testo: Cari cittadini, sono giorni difficili: i dati dei contagi in continuo aumento, gli ospedali che […]

Cari cittadini,

sono giorni difficili: i dati dei contagi in continuo aumento, gli ospedali che iniziano ad avere difficoltà, le prospettive di nuove chiusure. È tempo di mostrare cosa vuol dire essere una comunità coesa e solidale, è tempo di rispondere tutti insieme all’urgenza dei tempi che viviamo. Già durante il lockdown di marzo centinaia di voi si sono attivati, diventando volontari e offrendo – ognuno a suo modo – il proprio contributo alla nostra comunità. Ne siamo stati orgogliosi. Ma oggi è ancora tempo di mostrarci forti e uniti. Stiamo rimettendo in piedi la macchina dell’emergenza per gestire questa terribile situazione: spese a domicilio, didattica a distanza, “Pedibus”, sostegno agli anziani, supporto psicologico e tanto altro. Le istituzioni, come sempre, faranno il massimo. Lo abbiamo fatto in questi mesi e continueremo con lo stesso impegno mettendoci tutti noi stessi. Quello che vi chiedo è una mano: la solidarietà che mostriamo ogni volta è uno dei grandi motivi per cui sono orgoglioso di essere campigiano. Serve anche oggi, perché nei momenti difficili dobbiamo dimostrare chi siamo. Aiutaci a non lasciare nessuno solo. Perché a Campi Bisenzio siamo tutti essenziali. Per dare una mano scrivi a : sindaco@comune.campi-bisenzio.fi.it dando la tua disponibilità.

Grazie a tutti, Emiliano Fossi (sindaco del Comune di Campi Bisenzio)