Emiliano Fossi: “L’incertezza sulle riaperture? Una situazione di imbarazzo e di difficoltà”

CAMPI BISENZIO – “E’ una situazione di imbarazzo e di difficoltà”: si esprime così il sindaco di Campi, Emiliano Fossi, nel consueto video di aggiornamento quotidiano in merito all’incertezza sulle possibile riaperture o meno delle attività commerciali ipotizzate per lunedì 18 maggio. “Noi come Comune siamo in difficoltà ma lo sono soprattutto tutti quegli “attori” commerciali che ancora non sanno niente di quello che sarà. Domani (oggi per chi legge, n.d.r.) dovrebbe essere specificato tutto sia con il decreto del governo che con l’ordinanza della Regione”. Capitolo contagu: due nuovi casi positivi nella giornata di ieri a Campi ma, come ha specificato lo stesso sindaco Fossi sulla propria pagina Facebook, entrambi legati ad altri casi positivi emersi nei giorni scorsi.