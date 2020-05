Emiliano Fossi: “Nessun contagio nell’area nord ovest, continuiamo così”

CAMPI BISENZIO – In tutti i Comuni dell’area nord ovest, quella che comprende tutta la Piana, non è segnalato nessun nuovo contagio. Il sindaco di Campi, Emiliano Fossi, inizia così, con “una bella notizia”, il suo video di aggiornamento quotidiano sull’emergenza sanitaria. “Le misure adottate stanno dando i suoi frutti, bisogna continuare ad attenersi alle norme in vigore ma soprattutto bisogna evitare gli assembramenti per non fare assolutamente un passo indietro”. Da qui un ringraziamento a tutte le forze dell’ordine per il lavoro svolto fino a oggi ma anche un appello “al senso di responsabilità sociale da parte di ognuno di noi”.