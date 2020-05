Emiliano Fossi: “Nessun nuovo caso in tutta la Piana. E’ la seconda volta, dobbiamo fare ancora meglio”

CAMPI BISENZIO – “Nessun nuovo contagio in tutti i Comuni dell’area nord ovest della città ed è la seconda volta che succede”: apre così il consueto video di aggiornamento il sindaco di Campi, Emiliano Fossi. “E’ il risultato dei tanti sacrifici fatti nei giorni passati, quasi due mesi di impegno e sacrifici, e deve essere questa la motivazione per affrontare i giorni che verranno, dobbiamo fare sempre meglio ed essere all’altezza della sfida che la storia ci ha consegnato”. Nella giornata di ieri, inoltre, il sindaco ha scritto al presidente della Regione, Enrico Rossi, per mettere in evidenza “le difficoltà riscontrate nell’attuale distribuzione delle mascherine tramite il canale delle farmacie. Ovviamente non per responsabilità delle farmacie stesse ma per mettere meglio a punto il meccanismo della consegna”.