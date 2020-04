Emiliano Fossi: “Nessun nuovo contagio a Campi Bisenzio”

MPI BISENZIO – Nessun nuovo contagio a Campi Bisenzio. In attesa dell’entrata in vigore, il prossimo 4 maggio, del nuovo Dpcm che darà il via alla fase 2 e alla cosiddetta convivenza con il virus. Questi i primi punti “toccati” dal sindaco di Campi, Emiliano Fossi, nel consueto video di aggiornamento sull’emergenza sanitaria. Con un occhio di riguardo al significato di “congiunto”, vocabolo mai usato come in questo periodo. “Dal 4 maggio – ha aggiunto – si può ricominciare a fare sport individuale con tutte le precauzioni del caso; nei prossimi giorni, comunque, daremo tutte le informazioni dettagliate su quello che prevede il decreto”.