Emiliano Fossi: “Nessun nuovo contagio a Campi. Manteniamo le distanze di sicurezza”

CAMPI BISENZIO – Nessun nuovo contagio a Campi Bisenzio. Apre così il suo consueto video di aggiornamento quotidiano il sindaco Emiliano Fossi. “Una bella notizia – dice – ma che ci spinge ancora di più a rispettare le regole”. Con un occhio di riguardo al 1 maggio e alla crisi del lavoro che questa emergenza sanitaria ha purtroppo creato: “Sarà uno dei terreni di sfida dei prossimi mesi”. Entrata in vigore, infine, l’ordinanza del presidente della Regione che permette di poter camminare a piedi o in bicicletta in strada, anche distanti dalle abitazioni, mentre parchi e giardini restano chiusi fino a lunedì 4 maggio. “Ma anche lì – ha concluso – bisognerà mantenere le distanze di sicurezza”.