Emiliano Fossi: “Non dobbiamo abbassare la guardia: stiamo a casa, stiamo a casa, stiamo casa. Oggi un solo contagio”

CAMPI BISENZIO – Consueto appuntamento di fine giornata anche per oggi, mercoledì 1 aprile, con il sindaco di Campi, Emiliano Fossi. Un appuntamento, in video sulla propria pagina Facebook, per tracciare il bilancio dei contagi (per fortuna uno solo nel nel nostro Comune, con dati tutto sommato positivi, visto il netto calo odierno, nella provincia di Firenze) ma anche per illustrare le iniziative programmate sul territorio campigiano. A partire dal conto corrente del Comune creato ad hoc per chiunque voglia fare una donazione a favore di chi sta vivendo un momento di difficoltà e che sarà reso pubblico domani.