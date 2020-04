Emiliano Fossi: “Nove nuovi contagi alla Rsa “La Mimosa”, negativo tutto il personale sanitario”

CAMPI BISENZIO – Il punto della situazione per quanto riguarda i contagi a Campi, incentrato in modo particolare sulla Rsa “La Mimosa”, ma anche sul resto del territorio. Verte praticamente tutto sui numero l’ultimo video di aggiornamento del sindaco Emiliano Fossi. All’interno della Rsa, infatti, dopo il primo caso dei giorni scorsi, è stato fatto il tampone sia a tutti gli ospiti che al personale sanitario: nove, fra i primi, i positivi, nessuno fra chi lavora all’interno della struttura. Quattro, invece, gli altri nuovi casi a Campi. Da qui, ancora una volta, l’invito “a non abbassare assolutamente la guardia e a incrementare gli sforzi fatti finora”.