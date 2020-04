Emiliano Fossi: “Oggi una notizia importante: nessun nuovo caso a Campi”

CAMPI BISENZIO – “I prossimi giorni saranno decisivi per misurare la nostra capacità di uscita da questo tunnel”: parole, queste, del sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, nel consueto video di fine giornata in cui traccia il bilancio di quanto successo. Video aperto subito con una buona notizia: “Oggi, dopo tanti giorni, non abbiamo nessun nuovo contagio a Campi”, per poi passare ad alcune informazioni sulla consegna delle mascherine, rinnovando infine ancora il suo appello: “Seguire le regole nei prossimi giorni sarà fondamentale”.