Emiliano Fossi: “Ogni giorno che passa, un importante passo verso il ritorno alla normalità”

CAMPI BISENZIO – “Ogni giorno che passa è un progressivo, lento ma importante passo verso il ritorno alla normalità”. Il sindaco di Campi, Emiliano Fossi, sintetizza così la settimana che si è appena conclusa nel suo quotidiano video di aggiornamento sull’emergenza sanitaria. “Una normalità ancora distante da arrivare e che dipende dal nostro attenersi a quello che ci siamo “abituati” a fare in questi due mesi”. Capitolo contagi: un nuovo caso a Campi “ma si conferma il trend in diminuzione degli ultimi giorni”. Da lunedì 11 maggio, il Centro Operativo Comunale di Protezione civile resterà aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 14: anche il numero di telefono resta attivo, in modo particolare per il servizio di spesa a domicilio che poi sarà effettuata dai volontari, cittadini e della Protezione civile, nei pomeriggi di martedì, giovedì e sabato.