Emiliano Fossi: “Per non vanificare quanto fatto fino a oggi, atteniamoci alle regole”

CAMPI BISENZIO – Parte dalla dimostrazione di come si deve portare correttamente la mascherina il sindaco di Campi Emiliano Fossi nel suo consueto video si aggiornamento. “E’ inutile portarla se messa male, ma va messa per questo sistema di sicurezza, affidandomi a chi ne sa più di me”. Ma soprattutto bisogna continuare a evitare gli assembramenti e a giocare a pallone nei giardini come mi hanno detto è successo oggi. “Sappiamo bene tutti che stiamo facendo dei sacrifici ma per non vanificare quanto fino a oggi, atteniamoci tutti alle regole. E sull’uso della mascherina saremo particolarmente rigidi”. Capitolo contagi: tre i casi registrati nella giornata di ieri a Campi per un totale di 81.