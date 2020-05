Emiliano Fossi: “Post Coronavirus, siamo al lavoro per far ripartire Campi”

CAMPI BISENZIO – “Siamo sempre sul pezzo per far ripartire il Comune dopo l’emergenza sanitaria”: il sindaco di Campi, Emiliano Fossi, nel consueto video di aggiornamento quotidiano, illustra i principali interventi che sono ripresi e che riprenderanno. E rivendica quanto affermato dal portale della Corte dei Conti, ovvero quello campigiano è un Comune “virtuoso”. “Ora però è necessario non rovinare tutto dopo il Coronavirus, quando la crisi si farà sentire. Serve però l’intervento dello Stato, altrimenti sarà difficile per i Comuni, compreso quello di Campi che ha i conti a posto, mantenere determinati standard”. Capitolo contagi: quattro nuovi casi di positività “dopo giorni di risultati importanti. Cerchiamo davvero di mantenere i comportamenti adottati fino a oggi perchè la “battaglia” non è ancora finita”.