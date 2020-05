Emiliano Fossi, “reprimenda” ai genitori: “Così non va… Fatte decine di sanzioni”

CAMPI BISENZIO – “Cari genitori, così non va…”: è uno sfogo, più che un “rimprovero”, quello contenuto nel consueto video di aggiornamento del sindaco di Campi, Emiliano Fossi. “Ho visto ragazzi, ragazzini, in bicicletta senza mascherina o raggruppati in alcune parti del territorio. Così non va bene, tutti i sacrifici che abbiamo fatto, rischiano di essere vanificati per atteggiamenti che scambiano l’allentamento delle restrizioni per il “bomba liberi tutti”. Ma non sarà così neanche da lunedì 18 maggio, perché non si possono fare gli assembramenti, si deve tenere la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza. Si rischia solo di tornare indietro in questo modo. Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità, non si possono delegare all’autorità pubblica, alla Regione, allo Stato quello che in primis devono fare i genitori dicendo ai propri figli come comportarsi. Oggi (ieri per chi legge, n.d.r.) sono state fatte decine di sanzioni dalla Polizia municipale e dai Carabinieri, che stanno facendo uno sforzo immane”.