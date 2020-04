Emiliano Fossi: “Sarà un 25 aprile “distante” ma con la stessa intensità di sempre”

CAMPI BISENZIO – Inizia dal 25 aprile e dalla festa della Liberazione il consueto video di aggiornamento del sindaco di Campi, Emiliano Fossi. “Saremo distanti – dice – ma proveremo a dare la stessa intensità di sempre a questo momento cruciale della nostra storia”. Con un invito “a esporre il tricolore fuori dalla finestra perché questa è la festa della nostra patria e dell’unità nazionale”. Da lunedì 27 poi, “rifaremo il punto della situazione. Per quanto riguarda la distribuzione delle mascherine, come Comune abbiamo già fatto richiesta alla Regione per occuparci direttamente noi di una consegna calibrata ai cittadini”. Per quanto riguarda infine i contagi, sono tre i casi di positività accertati nella giornata di ieri che portano il totale a 72 sul territorio campigiano.