Emiliano Fossi: “Se il 18 maggio ci saranno le riaperture previste, sulla sicurezza saremo inflessibili”

CAMPI BISENZIO – Novità in arrivo per il 18 maggio, con la riapertura prevista di bar, ristoranti, parrucchieri ed estetiste. “Da parte nostra – ha detto il sindaco Emiliano Fossi nel suo consueto video di aggiornamento – stiamo cercando di capire come avverranno e che indirizzi saranno dati. Una volta che avremo tutti i dettagli, ci adopereremo perché il Comune e l’amministrazione comunale accompagnino in questo percorso i diretti interessati”. “Da parte nostra, inoltre, saremo inflessibili per far rispettare i dispositivi di sicurezza”. Anche nella giornata di ieri, martedì 12 maggio, tre sanzioni sul territorio campigiano ad altrettante persone che non indossavano la mascherina mentre non si registrano, per fortuna, altri nuovi contagi nel Comune di Campi.