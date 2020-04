Emiliano Fossi: “Si apre la fase 2, quella della convivenza con il virus”

CAMPI BISENZIO – “Con il nuovo decreto del presidente del Consiglio, si apre la cosiddetta fase 2, quella della convivenza con il virus”. Si apre così il video di aggiornamento del sindaco di Campi, Emiliano Fossi, che poi rivolge ai suoi concittadini le raccomandazioni “di rito”: il mantenimento della distanza di sicurezza e l’uso delle mascherine. Anche in famiglia dove la statistica dice che un contagio su quattro, proprio come l’ultimo, quello del 26 aprile a Campi Bisenzio, avviene in ambito familiare.