CAMPI BISENZIO – “Da domani (oggi per chi legge, n.d.r.) si riparte”. Il sindaco di Campi, Emiliano Fossi, nel consueto video di aggiornamento sull’emergenza sanitaria, illustra le linee guida della ripartenza delle varie attività commerciali, in seguito all’ultimo Dpcm e all’ordinanza della Regione Toscana. In tutto questo, ancora vietati gli assembramenti, distanza di sicurezza ad almeno un metro e mascherina obbligatoria. “A chi ricomincia, in bocca al lupo. A tutti noi facciamo per bene”.