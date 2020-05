Emiliano Fossi sulla Gkn: “Non è giusto che, per questa crisi, debbano pagare i più precari”

CAMPI BISENZIO – Sulla vicenda della Gkn e dei venti lavoratori in “staff leasing”, anche lui con un post su Facebook, è intervenuto il sindaco di Campi, Emiliano Fossi, che questa mattina ha voluto manifestare la propria solidarietà insieme agli assessori Ester Artese e Riccardo Nucciotti. “La Gkn – scrive il sindaco – arriva in Parlamento. Il Governo ha bloccato i licenziamenti, servono ora tutele anche per i dipendenti in staff leasing dalle agenzie interinali come i 20 dell’azienda di Campi Bisenzio. Sono quasi 200.000 in tutta Italia. Ringrazio l’onorevole Chiara Gribaudo per essersi fatta carico della vertenza Gkn avendo presentato un’interrogazione parlamentare. Oggi sono andato al presidio durante lo sciopero indetto dai loro colleghi per difenderli dal licenziamento. Siamo con loro in questa lotta: non possono pagare la crisi i più precari”.