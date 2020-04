Emiliano Fossi: “Un esercito di volontari, le mascherine saranno distribuite casa per casa”

CAMPI BISENZIO – “Domani inizierà la consegna delle mascherine sul territorio di Campi Bisenzio”. Inizia così il video di fine giornata che il sindaco di Campi, Emiliano Fossi, ha postato sulla propria pagina Facebook. Ringraziando l'”esercito” di volontari che si sono resi disponibili per dare una mano. “Valentina, Isabella e Federica sono alcune degli oltre 200 volontari al lavoro per consegnare le mascherine. Da domani vi saranno recapitate a casa, grazie a loro: giovani, anziani, uomini e donne che lavorano per noi ogni giorno. Sono speranza per la nostra comunità. Grazie”. Per quanto riguarda invece i contagi, oggi ci sono due nuovi casi nel Comune di Campi.