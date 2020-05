Emiliano Fossi: “Una forte, netta diminuzione dei contagi in tutta la Toscana”

CAMPI BISENZIO – “Anche oggi (ieri per chi legge, n.d.r.) si conferma una forte, netta diminuzione dei contagi in tutta la Toscana. Ma anche nel resto d’Italia e nella Piana”. Inizia così il consueto video di aggiornamento quotidiano del sindaco di Campi, Emiliano Fossi, che pone l’accento “sul grande lavoro fatto tutti insieme nei giorni scorsi”. Da qui, “un progressivo allentamento delle misure di restrizione ma con le necessarie misure di sicurezza in modo da evitare, assolutamente, un’eventuale risalita dei contagi”. Da qui l’appello a mantenere gli stessi comportamenti tenuti fino a oggi e un ringraziamento a tutte le forze dell’ordine per il lavoro svolto sul territorio.