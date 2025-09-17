Emma Londi campionessa italiana salto in lungo. Le congratulazioni di sindaco e assessore

CARMIGNANO – Il sindaco Edoardo Prestanti e l’assessore allo sport Jacopo Palloni hanno voluto congratularsi con l’Atletica Prato e, in particolare, con Emma Londi, la giovanissima atleta residente a Carmignano che domenica scorsa ha vinto a Cernusco sul Naviglio (Milano) il titolo di campionessa italiana di salto in lungo, categoria Esordienti A. con la misura […]

CARMIGNANO – Il sindaco Edoardo Prestanti e l’assessore allo sport Jacopo Palloni hanno voluto congratularsi con l’Atletica Prato e, in particolare, con Emma Londi, la giovanissima atleta residente a Carmignano che domenica scorsa ha vinto a Cernusco sul Naviglio (Milano) il titolo di campionessa italiana di salto in lungo, categoria Esordienti A. con la misura di 4,13 metri, ai campionati nazionali Csi di atletica leggera. Emma, che vanta un primato personale, di 4.55 metri, è riuscita a imporsi nella gara tricolore nonostante una non perfetta condizione di salute. Per la giovanissima atleta carmignanese un eccellente viatico per la nuova avventura che da ottobre l’aspetta nella nuova categoria Ragazzi. Emma Londi fra l’altro non è nuova a queste imprese: lo scorso anno si è imposta nel trofeo Next Gen.