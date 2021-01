Emporio solidale Aips, nel periodo natalizio è stata una gara di solidarietà. E il ricavato va alla Caritas

CAMPI BISENZIO – E’ rimasto aperto “solo” nel periodo natalizio ma è stata una gara di solidarietà. Stiamo parlando dell’Emporio solidale organizzato dall’Aips (Associazione insieme per solidarietà) presso la sede della Pro loco campigiana. “La nostra – spiegano – è un’associazione di volontariato Onlus, al suo interno ci sono uomini e donne in età pensionabile che, per non sentirsi soli e, dare uno scopo alle proprie giornate, si ritrovano per socializzare, cucire, ricamare e fare di maglia, realizzando articoli per la casa e la persona, dopodiché vengono messi in vendita. Il nostro intento era raccogliere fondi da destinare a famiglie del territorio che durante il lockdown hanno vissuto e vivono situazioni di grande disagio. Ebbene, le persone che hanno acquistato i nostri manufatti erano tutte motivate da un grande spirito di solidarietà. Sono stati giorni faticosi per le norme anti Covid da rispettare ma, siamo stati testimoni di gesti che ci hanno scaldato il cuore. “Chiedi e ti sarò dato” noi abbiamo fatto questo, e i frutti raccolti, all’incirca 1.600 euro, sono stati donati alla Caritas Vicariale di Campi Bisenzio che ringraziamo per il grande lavoro che svolge sul territorio, ovviamente oltre a tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato”.