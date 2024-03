Empowomen: a Firenze tre giornate di prevenzione gratuita per donne in difficoltà e per “ri-prendersi cura di sé”

FIRENZE – Previsto venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 marzo 2024 il programma di screening per la prevenzione dei tumori femminili, rivolto a donne over 35 che vivono in condizioni di fragilità. Le visite, con finalità diagnostico preventive, comprenderanno screening senologici, tiroidei, circolatori e pelvici e si svolgeranno presso l’Associazione Cattolica Internazionale al Servizio […]

FIRENZE – Previsto venerdì 15, sabato 16 e domenica 17 marzo 2024 il programma di screening per la prevenzione dei tumori femminili, rivolto a donne over 35 che vivono in condizioni di fragilità. Le visite, con finalità diagnostico preventive, comprenderanno screening senologici, tiroidei, circolatori e pelvici e si svolgeranno presso l’Associazione Cattolica Internazionale al Servizio della Giovane (ACISJF), in via Valfonda 1, a Firenze. Le tre giornate della salute rientrano nell’ambito di “Empowomen”, il progetto promosso da Fondazione IncontraDonna e ONDS, (Osservatorio Nazionale sul Disagio e la Solidarietà nelle Stazioni Italiane), che ha l’obiettivo di coinvolgere gli Help Center di 18 città italiane che supportano le loro beneficiarie lungo un percorso di prevenzione e di cura che le aiuti a riprendere un ruolo attivo nelle comunità locali. Il programma di screening annuali intende contribuire alla costruzione di una sanità di prossimità e offrire occasioni di salute a donne in condizione di maggiore vulnerabilità.

Le giornate della salute hanno, inoltre, un ulteriore ambizioso obiettivo: facendo leva sulle reti di ciascun Help Center, si vuole stimolare la partecipazione dei servizi sociosanitari locali, dei medici di base e specialistici, delle Asl e delle pubbliche amministrazioni alla programmazione di interventi continuativi in favore delle donne in stato di marginalità sociale e senza dimora. Le beneficiarie potranno contattare il centro di ascolto ACISJF – Help Center di Firenze allo 055 294635, via e-mail a helpcenter@acisjf-firenze.it o recarsi direttamente entro e non oltre il 10 marzo 2024, fino ad esaurimento posti. L’Associazione Cattolica Internazionale al Servizio della Giovane (ACISJF) è nata a Friburgo nel 1897 per rispondere al processo di emancipazione delle donne che si trovavano lontane dal proprio paese di origine e/o ambiente domestico. Prima associazione femminile cattolica internazionale, oggi è presente in Europa, Medio Oriente e America Latina con osservatori nei due centri principali delle Nazioni Unite a Ginevra e a New York. Nata non per essere una mera opera di assistenza caritativa, ma un contesto educativo volto alla formazione e all’autodeterminazione della persona, è riconosciuta con statuti speciali nel Consiglio d’Europa, presso l’Unesco e presso l’Ecosoc, il Consiglio economico e sociale dell’ONU. Dal 2005, l’Associazione gestisce una casa di accoglienza per donne sole e madri con minori, lontane dalla propria rete familiare di origine e che vivono una condizione di difficoltà e marginalità sociale.

Sara Coseglia