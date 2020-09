“End of Desire” apre Intercity Festival

SESTO FIORENTINO – Si alza il sipario sulla 33esima edizione di Intercity Festival al Teatro della Limonaia. Quest’anno il treno del teatro si ferma in Italia. Si inizia l’11, 12, 13 settembre alle 20.30 e alle 22 (per motivi di normative anticovid lo spettacolo viene proposto in due orari diversi) con Intercity/Back To London e […]

SESTO FIORENTINO – Si alza il sipario sulla 33esima edizione di Intercity Festival al Teatro della Limonaia. Quest’anno il treno del teatro si ferma in Italia. Si inizia l’11, 12, 13 settembre alle 20.30 e alle 22 (per motivi di normative anticovid lo spettacolo viene proposto in due orari diversi) con Intercity/Back To London e “End of Desire” di David Ireland, per la regia di Dimitri Milopulos, con Monica Bauco, Daniele Bonaiuti, scene, luci, costumi Dimitri Milopulos, traduzione Dimitri Milopulos.



Dermot e Janet si conoscono tramite Internet e si danno appuntamento per una notte di sesso occasionale. La situazione è assolutamente bizzarra: lei appare vestita da topo! Dopo aver consumato il sesso, i due si ritrovano coinvolti in una serie di dialoghi dinamici e divertenti; un accelerato scambio di opinioni politiche, culturali e sociali che toccano argomenti superficiali quali la scelta di un programma televisivo e argomenti profondi quali la solitudine umana.



Causa emergenza Covid-19 i posti sono limitati ed è consigliata la prenotazione. Biglietti: 12 euro intero, 10 euro ridotto.