Enel, giovedì 26 novembre intervento urgente a Signa nella zona “Alessandrini”: tutte le strade interessate

SIGNA – E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete ettrica di media e bassa tensione, informa che, nell’ambito del piano di manutenzione e potenziamento del sistema elettrico territoriale, domani, giovedì 26 novembre, effettuerà un intervento urgente e importante di restyling della rete nel territorio comunale di Signa, con particolare riferimento alla linea elettrica denominata “Alessandrini” nel tratto che fornisce alimentazione alla zona di via Castelletti, via Bardazzi, via San Filippo, via della Beccheria, via della Rinalda, via di Cecco Santi, piazza Lecore, via del Crocifisso, via Ficarello, via della Mora e limitrofe.

I tecnici dell’azienda elettrica procederanno alla sostituzione di parte della componentistica elettromeccanica, che ieri è stata danneggiata ed ha richiesto un pronto intervento per individuare una soluzione provvisoria che assicurasse l’approvvigionamento elettrico alle utenze dell’area: domani sarà effettuato l’intervento definitivo attraverso l’installazione di nuove apparecchiature – a partire da un sezionatore automatizzato di ultima generazione – più resistenti ed efficienti, che garantiranno anche una migliore qualità del servizio. Per questo motivo i lavori sono urgenti e non rinviabili.

“Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza – si legge in una nota – e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico, che E-Distribuzione ha programmato per domani, giovedì 26 novembre, a partire dalle 9 con conclusione nel pomeriggio. Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a un gruppo ristretto di utenze delle due vie suddette. I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nella zona interessata. L’azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati”.

“La società elettrica informa, inoltre, – conclude il comunicato – di aver già provveduto per questo periodo particolare a circoscrivere i lavori, che richiedano un’interruzione temporanea del servizio elettrico, alle sole situazioni urgenti e non rinviabili. A questo proposito E-Distribuzione precisa che, per i lavori di stretta necessità, vengono sempre effettuati tutti i bypass possibili per assicurare l’alimentazione elettrica alla maggior parte delle utenze durante le operazioni. Per ragioni di sicurezza determinati interventi devono essere eseguiti in orario giornaliero e in assenza di tensione; questo tipo di attività è comunque ridotto alle sole circostanze illustrate sopra”.